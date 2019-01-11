Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 asker gözaltına alındı.

Adana merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 asker gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.



Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda Adana merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.



Tespit edilen adreslerde 30 şüpheli gözaltına alındı, 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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