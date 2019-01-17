Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 38 askerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 38 askerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 gün önce Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 8 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltındaki 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında 11 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:31:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]