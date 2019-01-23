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Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"Seyhan büyük bölge eyalet imamı" da gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün sözde Seyhan büyük bölge eyalet imamının da olduğu belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında örgütün sözde Seyhan büyük bölge eyalet imamı ile avukat, meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin de olduğu şüphelilerden 6'sının gizli iletişim aracı ByLock kullanıcısı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ise örgüt üyeliğine ilişkin başkaca deliller elde edilmiştir. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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