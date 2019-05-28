GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerden 17'si yakalandı.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerden 17'si yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kayseri, Hatay, Antalya, Hakkari, Bursa, Konya, Balıkesir, Çanakkale, Şırnak, Elazığ, Van ve Artvin'de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 7'si Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamlar ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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