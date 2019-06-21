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GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Adana ve Gaziantep'te 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Özel harekat ekiplerinin destek verdiği ve 500 polisin katıldığı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Eve yapılan baskın sırasında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisi fark edince damdan zemine atlayıp bir süre kaçtı.
Durumu fark ederek havaya ateş açan polis, ara sokaklarda yalın ayak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan hükümlüyü yakaladı.
Ekipler, evlerdeki aramalarda 809 uyuşturucu hap, 58,9 gram eroin, 318,15 gram esrar, 13,96 gram kokain, 13,35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 187 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ile 27 fişek ele geçirdi.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Firari 21 şüphelinin arandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: AA
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