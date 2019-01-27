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Güncelleme - Adıyaman'da Cinayet

1 saat önce

Adıyaman'da ekmek almak için dışarıya çıkan 68 yaşındaki alzaymır hastasını öldüren kişi yakalandı.

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Adıyaman'da ekmek almak için dışarıya çıkan 68 yaşındaki alzaymır hastasını öldüren kişi yakalandı.

Zeytindalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yakınında, M.T. ile Ahmet Elçi (68) arasında tartışma çıktı.

Yaşlı adamla bir süre tartışan M.T, daha sonra yanındaki tabancayla Elçi'nin kafasına ateş ederek kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, ağır yaralı olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Elçi'nin, alzaymır hastası olduğu, caddedeki fırından ekmek alıp evine giderken olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada olay, caddedeki bir bakkalın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, elindeki ekmekle yürüyen Elçi'nin karşısına çıkan M.T ile tartıştığı, bir süre konuşan ikili arasında itişme yaşandığı, zanlının cebinden çıkardığı tabancayı yaşlı adama doğrulttuğu ve daha sonra da ateş ettiği görülüyor.

Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kimliği belirlenen M.T, Adıyaman- Gölbaşı kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan otobüste gözaltına alındı.

M.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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