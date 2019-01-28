Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması

Güncelleme - Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması

52 dakika önce

Kırşehir'de evinde ölü bulunan Afganistan uyruklu kadının kocası ve kayınbiraderi tutuklandı.

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Kırşehir'de evinde ölü bulunan Afganistan uyruklu kadının kocası ve kayınbiraderi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, Afganistanlı P.M'nin (32) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti.


Polis ekipleri, P.M'nin kocası S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M'yi gözaltına aldı.


Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


P.M'nin kocası S.M. ve kayınbiraderi A.F.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler G.R.A. ve M.A.M, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

S.M'nin, emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında kavga ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.

Kırşehir'de, 24 Ocak'ta, Terme Caddesi'nde 180. Sokak'taki bir evde Afganistan uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Afganistan, Kırşehir, 3. Sayfa
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