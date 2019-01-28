Güncelleme - Afgan Kadının Evinde Ölü Bulunması

Kırşehir
'de evinde ölü bulunan Afganistan
uyruklu kadının kocası ve kayınbiraderi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, Afganistanlı P.M'nin (32) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti. Polis
ekipleri, P.M'nin kocası S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
P.M'nin kocası S.M. ve kayınbiraderi A.F.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler G.R.A. ve M.A.M, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
S.M'nin, emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında kavga
ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.
Kırşehir'de, 24 Ocak'ta, Terme
Caddesi'nde 180. Sokak'taki bir evde Afganistan uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.