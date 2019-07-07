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GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

51 dakika önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi öldü, 179 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi öldü, 179 kişi yaralandı.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Nuri, saldırıda 12 kişinin öldüğünü, bunlardan 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mayar da saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mayar, yaralılardan bazılarının sağlık durumun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralananların çoğunun sivil olduğu vurgulandı.
Bu arada, Afganistan Eğitim Bakanlığı sözcüsü Nuriye Nuzhat de saldırının olduğu bölgeye yakın olan 3 okulun tahrip olduğunu ifade etti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:40 Kaynak: AA
Afganistan, Gazne, Güncel
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