Güncelleme- Afganistan'da Çiftçi Bayramına Bombalı Saldırı
19 dakika önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Helmand
vilayetindeki çiftçi bayramı törenlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 31 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand Valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA
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