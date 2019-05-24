GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırma iddiası

Afyonkarahisar
'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliye sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen, aralarında kamu görevlisi, avukat ve bankacıların da olduğu 26 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.