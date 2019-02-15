Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Afyonkarahisar'daki Cinayet

Güncelleme - Afyonkarahisar'daki Cinayet

21 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan kadın ve kızı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncelleme - Afyonkarahisar'daki Cinayet, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan kadın ve kızı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen Kıymet A. ve kızı G.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kıymet Albayrak ve kızları A.A (14) ile G.A ilçe adliyesine getirildi. Zanlılardan Albayrak ve G.A nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğunu belirtmiş, çiftin küçük kızı A.A, dün emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet A. ve kızı G.A, program sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:20 Kaynak: AA

İstanbul, Sultandağı, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına...

Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması Son Dakika! Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Afyonkarahisar'daki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]