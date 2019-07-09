Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki orman yangını
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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki orman yangını

46 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, 20 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki orman yangını, System.String[]
İtfaiye, Konya, Afyon, Çay, Güncel
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, 20 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gedil köyü İnyakası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına, Afyonkarahisar ve Konya'dan çok sayıda arazöz, itfaiye, dozer, grayder, su tankerleri ve 2 helikopterle müdahale edildi.
Yaklaşık 100 kişilik ekibin görev aldığı ve yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda, orman yangını kontrol altına alındı.
Yangında 20 dekarlık alan zarar görürken, çevredeki arı kovanları ise itfaiye işçilerine zor anlar yaşattı.
Soğutma çalışmalarına devam edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:21 Kaynak: AA
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