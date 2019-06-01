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GÜNCELLEME - Ağrı'da işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı

51 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Ağrı'da işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye- İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen inşaat işçilerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında araziye döşenen EYP infilak etti.
Patlamada araçtaki 8 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçilerden biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Valilikten açıklama
Valilikten yapılan açıklamada, aracın sabah saatlerinde Türkiye-İran sınır hattındaki güvenlik duvarı inşaatında çalışan işçileri ilçe merkezinden alıp bölgeye hareket ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Sınır hattı boyunca yapılan yeni yolda ilerleyen aracın geçişi sırasında teröristlerce yerleştirildiği düşünülen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 işçi yaralandı. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yaralılardan biri hayatını kaybetti, hayati tehlikeleri bulunmayan diğer 7'sinin tedavileri sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Bölgedeki operasyon sürüyor
Açıklamada, patlama sonrası İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda birliğin sevk edildiği bölgede teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Hastane yetkilileri, patlamada yaralanan 8 işçi dışında onlara yardım etmeye çalışırken hafif yaralanan bir kişinin daha hastaneye başvurduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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