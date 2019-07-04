GÜNCELLEME - Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı
1 saat önce
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:58 Kaynak: AA
'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara
kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüsün, Şırnak
'ın Cizre
ilçesinden İstanbul
'a gittiği öğrenildi.
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
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