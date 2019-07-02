GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını
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İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: AA
'in Aliağa
ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim
Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya
vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.
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