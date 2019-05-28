Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME- Alibeyköy Barajına giren 2 çocuğun kaybolması
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GÜNCELLEME- Alibeyköy Barajına giren 2 çocuğun kaybolması

1 saat önce

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNCELLEME- Alibeyköy Barajına giren 2 çocuğun kaybolması, System.String[]
Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk, bir süre sonra suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlatan dalgıç polisler, Hakan Y. (13) ve Ahmet A'nın (14) cansız bedenlerine ulaştı.
Çocukların cesetleri, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:19 Kaynak: AA
Polis, İtfaiye, Güncel
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