Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Amasya'da Maden Ocağında Göçük

Güncelleme - Amasya'da Maden Ocağında Göçük

33 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.

Güncelleme - Amasya'da Maden Ocağında Göçük, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu sağ olarak çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen göçük sonucu o bölgede bulunan 4 işçiden 3'ünün toprak altında kaldığını söyledi.

Hemen kurtarma çalışması başlattıklarını belirten Varol, "Yürütülen çalışmalar sonucu işçilerden önce ikisi, kısa süre sonra da üçüncü işçi sağ olarak çıkartıldı. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:10 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Maden, Güncel
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