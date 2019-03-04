Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Amcasının Oğlunu 17 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme - Amcasının Oğlunu 17 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu 17 kez bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Amcasının Oğlunu 17 Kez Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu 17 kez bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.K (17), amcasının oğlu Ramazan Demir'in (40) Camicedit Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan kardeşinin evine gitti.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, Demir'i 17 kez bıçakladı.


Olay yerinde ölen Demir'in cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


B.K. polise teslim oldu, suç aleti bıçak şüphelinin evinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Ramazan Demir, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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