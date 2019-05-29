Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen tanker ulaşımı aksattı
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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen tanker ulaşımı aksattı

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen tanker ulaşımı aksattı, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası kesimi İstanbul istikametinde Müslüm Ö. idaresindeki 71 AAE 635 plakalı mazot yüklü tanker refüje devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, tankerdeki yakıt yola aktı. Otoyolun Ankara istikameti, polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde de ulaşım kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Tankerin yüksek tonajlı vinçle kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından otoyolun her iki yönünde de ulaşım normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:21 Kaynak: AA
Ankara, Dilovası, Anadolu Otoyolu, Güncel
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