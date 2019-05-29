GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen tanker ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası kesimi İstanbul istikametinde Müslüm Ö. idaresindeki 71 AAE 635 plakalı mazot yüklü tanker refüje devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada, tankerdeki yakıt yola aktı. Otoyolun Ankara istikameti, polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde de ulaşım kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Tankerin yüksek tonajlı vinçle kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından otoyolun her iki yönünde de ulaşım normale döndü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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