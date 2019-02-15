Güncelleme - Ankara'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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