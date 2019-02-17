Güncelleme - Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift, Karabük'e Getirildi
48 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen çift tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara
'da yakalanarak Karabük
'e getirilen çift tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan O.V. ve eşi D.V'nin Ankara'da olduğu belirledi.
Karabük polisinin iş birliği yaptığı Etimesgut
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan çift, Karabük'e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:13 Kaynak: AA
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