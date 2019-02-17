Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift, Karabük'e Getirildi

Güncelleme - Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift, Karabük'e Getirildi

48 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen çift tutuklandı.

Güncelleme - Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift, Karabük'e Getirildi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan O.V. ve eşi D.V'nin Ankara'da olduğu belirledi.


Karabük polisinin iş birliği yaptığı Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda gözaltına alınan çift, Karabük'e getirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:13 Kaynak: AA

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