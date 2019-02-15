Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Samsun emniyetince gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Samsun emniyetince gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aktif görevde ve meslekten ihraç edilen komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Sadullah A, Mustafa E, Ramazan A, Sultan Alparslan A. ve Yüksel K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltı süreleri uzatılan 9 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda zanlılar, 12 Şubat'ta "terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:59 Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Videosu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:13:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]