Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun emniyetince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun
emniyetince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon
, Ordu
, Tokat
, Sivas
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Hatay
ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı, 12 Şubat'ta "terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 15 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:59 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu