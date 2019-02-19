Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

58 dakika önce

Ankara merkezli, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü daha tutuklandı.

Güncelleme - Ankara Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara merkezli, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 zanlıdan 13'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.P, R.K, Ş.S. ve V.K. tutuklandı, H.D, M.K, İ.A, M.Ş, M.G, Z.C, M.Y, M.Ö, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 5'i tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Kayseri, Ankara, Güncel
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