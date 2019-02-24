Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı

Güncelleme - Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

Güncelleme - Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.


Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlerin dışındaki ağaçlık alana savruldu.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayı gören vatandaşların kendi arabalarına aldığı 1 yaşındaki Miraç Bozkurt, sağlık ekiplerince ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiftin cenazeleri ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Anne, 3. Sayfa
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