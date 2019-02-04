Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Antalya'da Genç Kızın Ormanlık Alanda Darbedilmesi

Güncelleme - Antalya'da Genç Kızın Ormanlık Alanda Darbedilmesi

50 dakika önce

Antalya'da, tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Antalya'da Genç Kızın Ormanlık Alanda Darbedilmesi, System.String[]
Antalya'da, tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K. ve 21 yaşındaki M.C.Y, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu." dedi. S.D'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K. ise "Para istemedim, gasbetmeye çalışmadım, tehdit ettim." diye konuştu.

M.C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.


Mahkeme, A.S.K. ve Y.K'yi "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. M.C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek.


Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından aynı suçlamalarla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Varsak, Kepez, Antalya, Güncel
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