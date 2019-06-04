Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

45 dakika önce

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı.

GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı.

Yuvallar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale etti.
Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.
"Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek"
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 17.00 sıralarında başlayan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangına karadan ve havadan müdahale ettiklerini, havanın kararmasıyla helikopterlerin çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını aktaran Dikici, "Makilik alandaki yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. İlk başladığı ana göre rüzgarın şiddeti azaldı ancak sarp arazi çalışmaları zorlaştırıyor." diye konuştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili de ayrıca çalışma yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Kumluca, Finike, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı A Milli Takım bayramlaştı Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakayı ele verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 23:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]