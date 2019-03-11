Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

1 saat önce

Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.

Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu, System.String[]
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.


Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Öte yandan, cesedin 47 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Kepez, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Avokado Üretim Alanı Yaklaşık 5 Bin Dekara Ulaştı Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Canlı Yayında Ulaşıldı

İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı Kadıköy'de Bir Saat İçerisinde Denizden 2 Erkek Cesedi Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]