Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Antalya'daki Suç Örgütü Operasyonu

Güncelleme - Antalya'daki Suç Örgütü Operasyonu

43 dakika önce

Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Güncelleme - Antalya'daki Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Alanya ilçesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 13 çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda uyuşturucu, kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aleti ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:44 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Güncel
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