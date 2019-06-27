Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME- Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME- Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME- Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, pratisyen hekim Gülnur Y. (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi.
Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Y. (67), aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladı.
Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı.
Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y, tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Gülnur Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Havran, Mustafa Ali, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü Platonik aşık dehşet saçtı! 1 ölü, 2 yaralı Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 00:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME- Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]