Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

1 saat önce

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık-müşteki Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Sanık-müşteki Arda Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, müvekkillerine yönelik "hakaret" suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Sanık Arda Turan'ın, müvekkiline yönelik kasten yaralama ve silahlı eylemine yönelik alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini belirten Mermer, müşteki Özlem Şahin'e yönelik eylemine ilişkin de sanığa cinsel saldırı yönünden ceza verilmesini istedi.

Turan'ın avukatı Şeref Dede ise müşteki Özlem Şahin'e yönelik eylemin gerçekleştiği yönünde herhangi bir delilin bulunmadığını belirterek, yaralama suçundan da haksız tahrik hükümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Müvekkiline yönelik genel güvenliği tehlikeye düşürme suçunun da oluşmadığını savunan avukat Dede, ruhsatsız silah taşıma suçunun takdirini mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

"Turan'dan özür bekliyorduk"

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Berkay Şahin, ilk günden itibaren Arda Turan'ı kamuoyu önünde özür dilemesini beklediklerini anlatarak, "Ancak bu gerçekleşmedi. Ayrıca burnum kırıldıktan sonra ve hastanede o şekilde beklerken sanık Arda beni ararken kendisine yönelik sözleri de o anki psikolojiyle söyledim." dedi.

Karar

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık Arda Turan'ın cinsel taciz suçundan beraatine hükmeden mahkeme, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verdi.

Mahkeme, Arda Turan'ın sabıkasız geçmişi, dosya kapsamında anlaşılan sosyal ilişkileri ile fiilden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını göz önünde bulundurarak bu suçtan verilen cezayı, 10 ay hapis ve bin 750 lira adli para cezasına çevirip verilen hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Arda Turan'a korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek suçundan bir yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecinde gözlemlenen davranışlarını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini değerlendirerek bu suçtan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Turan'a bu suçtan verilen hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına hükmetti.

Turan'a, mağdur Berkay Şahin'i kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, eylemden dolayı mağdur Berkay Şahin'de orta derecede kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle verilen cezayı 1 yıl 3 aya çıkardı.

Söz konusu suçtan verilen cezada takdiri indirim hükümlerini uygulayarak Turan'ı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz", kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde "kasten yaralama", korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda "silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil
Berkay'ın ilk açıklamasının ardından Arda'dan jet hızında özür mesajı Eski Mason Derneği üyesi Taşdelen: Ekrem İmamoğlu için hazırlanan mason diplomasının aslı bana ait Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:34:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]