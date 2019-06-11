Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

6 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü heyelan riski yüzünden boşaltıldı.

GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı, System.String[]
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü heyelan riski yüzünden boşaltıldı.
Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kişinin yaşadığı 50 haneli Savaşır köyündeki arazilerde oluşan yarıklarla heyelan riski tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu risk köyün tamamı mı yoksa bir kısmı için mi var onu uzman arkadaşlar tespit edecek. Özellikle gece kimseyi köyde bırakmıyoruz. Teknik ekip inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. Şu an vatandaşımızın çoğu yaylada, diğerlerini ise ilçemizde misafir ediyoruz."
Teknik çalışmanın ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Yılmaz, heyelanın yanı sıra hasarlı ev tespit ettiklerini bildirdi.
Yılmaz, "Bugün uzman ekiplerle birlikte yaptığımız çalışmalarda 2 kesin hasarlı ev tespit ettik. Söz konusu evleri bu nedenle boşalttık. 12 evimizde de küçük çaplı hasarlar mevcut. Onlarla ilgili de çalışma yarın sürecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Enver Yılmaz, Posof, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]