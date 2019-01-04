Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ardahan'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme - Ardahan'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

47 dakika önce

Ardahan'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güncelleme - Ardahan'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Ardahan'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karagöl Mahallesi Arka Sokak'taki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışma başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fermani Çelik (46) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Adem Çelik (15) de hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Karagöl Mahallesi, Ardahan, Güncel
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