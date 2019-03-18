Güncelleme - Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına, İBB itfaiyesinden (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli) 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur." denildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu

Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı

Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı