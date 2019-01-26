Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Aydın'da Bir Evde Yangın ve Patlama

Güncelleme - Aydın'da Bir Evde Yangın ve Patlama

1 saat önce

Aydın'da bir evde meydana gelen yangın ve sonrasındaki patlamada 1 çocuk öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Güncelleme - Aydın'da Bir Evde Yangın ve Patlama, System.String[]
Aydın'da bir evde meydana gelen yangın ve sonrasındaki patlamada 1 çocuk öldü, 2 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Palamatçuk Mahallesi'nde dağlık alandaki bir evde patlama sesi üzerine bölgeye giden vatandaşlar, yanan evdeki Ürkiye Özkan ve 7 yaşındaki oğlu Fatih Özkan'ı dışarı çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evdeki patlama sonrası yaşanan toprak kaymasından dolayı bölgeye güçlükle ulaştı.


Yangından kurtarılamayan 10 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cesedine ulaşan ekipler, ağır yaralanan anne ve 7 yaşındaki oğlunu, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, ev sahibi Ayvaz Özkan, bölgeye yakın bir mesafede başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hayvancılık yapan Özkan'ın, eşiyle tartışmasının ardından benzin döküp evi yaktığı ve evine yaklaşık bir kilometre mesafede av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi.

Baba ve yangında ölen oğlunun naaşları otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fatih Özkan ise Nazilli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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