Güncelleme - Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.



Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Rıza Kip (50) idaresindeki 09 LC 442 plakalı motosiklete aynı istikamete seyir halindeki A.Ç'nin kullandığı 09 LV 157 plakalı otomobil çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kip, arkadan gelen 35 AJ 7960 plakalı kamyonetin altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan sürücünün otomobili, Evciler Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.



Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazadan sonra olay yerinde kaçan otomobil sürücüsü A.Ç'yi (40) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Ç, tutuklandı.



Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise serbest bırakıldı.

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