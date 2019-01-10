Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Aynı Sokakta 5 Yıl Arayla İşlenen İki Cinayetin Faili Yakalandı

Güncelleme - Aynı Sokakta 5 Yıl Arayla İşlenen İki Cinayetin Faili Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve aynı sokakta 5 yıl önce işlenen cinayetin de faili olduğu ortaya çıkan zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Aynı Sokakta 5 Yıl Arayla İşlenen İki Cinayetin Faili Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve aynı sokakta 5 yıl önce işlenen cinayetin de faili olduğu ortaya çıkan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta gece Ufuk Akhan'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının O.G. olduğunu belirledi.


Olay yerinden beyaz renkli hafif ticari araçla ayrıldığı tespit edilen O.G, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.


Aynı sokakta 2014'te işlenen cinayetin de faili çıktı


O.G'nin, 2014 yılında aynı sokakta Hüseyin Ekemen'in bıçakla öldürülmesi olayının da faili olduğu ortaya çıktı.


Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin, beyaz renkli hafif ticari araçla uzaklaştığının tespit edildiği, O.G'nin ifadesinde Ekemen'i de öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenildi.


O.G'nin, "Ekemen'i tanımadığını, sarhoş olduğunu, olay gecesi sokakta karşılaştıklarını, kendisinden cep telefonunu istemesi üzerine çıkan tartışmada 'pusat' diye tabir ettiği bıçağıyla öldürdüğünü söylediği" belirtildi.


Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan, dövüş sporlarıyla ilgilendiği öğrenilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:06 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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