Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı

Güncelleme - Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı

1 saat önce

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G, savcılık ifadesinde, "Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım." dedi.

Güncelleme - Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı, System.String[]
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G, savcılık ifadesinde, "Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım." dedi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı Hakan G'nin, "Sokaktan alıp mama ile büyüttüğüm kediydi. Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım." dediği öğrenildi.

5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verilmişti.

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlamasının ardından şüpheli Hakan G, evinde gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen, Oğlunun Yeni Yaşını Yaptığı Duygusal Paylaşımla Kutladı Kerimcan Durmaz, Servet Değerindeki Arabasıyla 'Pes' Dedirtti

Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:58:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]