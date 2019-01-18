Güncelleme - Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı

Bahçelievler
'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G, savcılık ifadesinde, "Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım." dedi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis
Merkezindeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy
Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı Hakan G'nin, "Sokaktan alıp mama ile büyüttüğüm kediydi. Terbiye amaçlı vurdum, pişmanım." dediği öğrenildi.
5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verilmişti.
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlamasının ardından şüpheli Hakan G, evinde gözaltına alınmıştı.