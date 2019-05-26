Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu

3 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak'ın cesedi bulundu.

GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre giren gencin cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak'ın cesedi bulundu.
Arkadaşlarıyla öğle saatlerinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren İrfan Kızılırmak, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ayrıca, arama çalışmalarına katılan ve boğulma tehlikesi geçiren gençlerden biri ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Olay yerine gelen Kızılırmak'ın babası Hanifi ve annesi Sevim Kızılırmak sinir krizi geçirdi. Suya girmek isteyen baba Kızılırmak, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Kızılırmak'ın cesedi, akşam saatlerinde bulunarak Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:31 Kaynak: AA
Dicle, Diyarbakır, Kızılırmak, Güncel
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