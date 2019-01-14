Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu

44 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahiplerinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahiplerinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu H.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Bandırma, Şeker Piliç, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini Dövdüğünü İddia Ettiği Nişanlısını Öldürdü Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:14:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]