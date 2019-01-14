Güncelleme - Balıkesir'de Fetö/pdy Operasyonu
44 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahiplerinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç
'in sahiplerinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu H.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Türkiye
'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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