GÜNCELLEME - Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
8 saat önce
Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:54 Kaynak: AA
'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Değirmenci Mahallesi'ndeki apartmanın 2. kat balkonundan sarkan 3 yaşındaki Nehir Ertan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Annesinin mutfakta bulunduğu sırada meydana gelen olayda çocuk ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, buradaki müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine götürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Nehir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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