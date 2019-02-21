Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bangladeş'te Yangın

Güncelleme - Bangladeş'te Yangın

1 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.


Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.


Yetkililer, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında, 81 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Yangında yaralanan 41 kişinin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:47 Kaynak: AA

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