Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Barakada Cesedi Bulunan Emekli Polisin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Güncelleme - Barakada Cesedi Bulunan Emekli Polisin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce İlandır

İzmir'in Dikili ilçesinde yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında bir barakada cesedi bulunan emekli polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Barakada Cesedi Bulunan Emekli Polisin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında bir barakada cesedi bulunan emekli polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ölü bulunan emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'ın (57) vücudunda kesici ve delici alet yarası olduğunun fark edilmesi üzerine, en son birlikte görüldüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı.

Polis, Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü elektrikçi M.Y'yi (49) evine geldiği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan M.Y'nin Dikili Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının 5 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Dikili Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ceset olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gittiklerinde cesedin yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu tespit etmişti.

Yılmaz'ın vücudunda bıçak ve tornavida izlerine rastlanmış, katil zanlısı olabileceği değerlendirilen ve Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü kişi olduğu tespit edilen elektrikçi M.Y'yi arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:22 Kaynak: AA

İzmir, 3. Sayfa
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