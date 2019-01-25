Güncelleme - Bartın'da Kablo Hırsızlığı
2 saat önce
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Bartın
'da Türk Telekom
'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Polis
ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden A.K, C.K, C.B, R.Ç. ve E.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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