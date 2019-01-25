Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bartın'da Kablo Hırsızlığı

Güncelleme - Bartın'da Kablo Hırsızlığı

2 saat önce

Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Güncelleme - Bartın'da Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden A.K, C.K, C.B, R.Ç. ve E.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Jandarma, Türk Telekom, Bartın, Güncel
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