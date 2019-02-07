Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu

Güncelleme - Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Güncelleme - Bartın'da
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan M.K, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Ulus, Bartın, Güncel
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