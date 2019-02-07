Güncelleme - Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu
1 saat önce
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.
Bartın
'ın Ulus
ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan M.K, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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