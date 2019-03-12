Güncelleme - Başkentte Belgede Sahtecilik

Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan zanlı tutuklandı.

Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Rüstem A'nın, kendisine ait kimliğin bir başkası tarafından fotoğrafı değiştirilmek suretiyle kullanılarak çeşitli işlemler yaptığını ve Sincan'dan İzmir'e gitmek için tren bileti alındığını ihbar etmesi üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Yürütülen çalışmalar sonunda ekipler, Rüstem A'nın adına bilet alan Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüphelinin, 4'ü güveni kötüye kullanmaktan, 4'ü hırsızlıktan ve ikisi dolandırıcılıktan olmak 10 suçtan kaydının olduğu, 11 ayrı suçtan ise arandığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı