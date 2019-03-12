Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Başkentte Belgede Sahtecilik

Güncelleme - Başkentte Belgede Sahtecilik

32 dakika önce

Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Başkentte Belgede Sahtecilik, System.String[]
Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem A'nın, kendisine ait kimliğin bir başkası tarafından fotoğrafı değiştirilmek suretiyle kullanılarak çeşitli işlemler yaptığını ve Sincan'dan İzmir'e gitmek için tren bileti alındığını ihbar etmesi üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonunda ekipler, Rüstem A'nın adına bilet alan Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, 4'ü güveni kötüye kullanmaktan, 4'ü hırsızlıktan ve ikisi dolandırıcılıktan olmak 10 suçtan kaydının olduğu, 11 ayrı suçtan ise arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Sincan, Güncel
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