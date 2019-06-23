Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeşin cesedi bulundu
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GÜNCELLEME - Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeşin cesedi bulundu

44 dakika önce

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kardeşin cesedi bulundu.

GÜNCELLEME - Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeşin cesedi bulundu, System.String[]
Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kardeşin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sinan (13) ile ağabeyleri Ferhat (17) ve Serhat Şanlı (19) piknik yapmak üzere Güneykent Mahallesi Batman Çayı Köprüsü yakınlarına gitti.
İddiaya göre, suya düşen karpuzu almak için Batman Çayı'na giren Sinan Şanlı, akıntıya kapıldı.
Ağabeyleri Ferhat ve Serhat da kardeşlerini kurtarmak için suya girdi.
3 kardeşin akıntıya kapıldığını fark eden bir çoban, kardeşlerden Ferhat'ı kurtardı.
Sinan ve Serhat'ın gözden kaybolması üzerine durum AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Serhat ve kardeşi Sinan Şanlı'nın cesedine ulaşıldı.
İki kardeşin cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:21 Kaynak: AA
AFAD, Güneykent, Batman, Güncel
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