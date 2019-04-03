Güncelleme - Batman'da Trafik Kazası: 2 Ölü
1 saat önce
Batman'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Batman
'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Batman- Diyarbakır
kara yolunda Cihan Baraç'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil, Batman Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosiklet
çarpışmanın etkisiyle alev alırken, sürücüsü Cihan Baraç ile beraberindeki kuzeni Serhat Baraç ağır yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baraç ile kuzeni Serhat Baraç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:07 Kaynak: AA
Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor
Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur