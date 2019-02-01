Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme - Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

30 dakika önce

Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Güncelleme - Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Ramazan Torlak idaresindeki 34 BNE 185 plakalı otomobil, Batman Hasankeyf kara yolunda karşı yönden gelen Süleyman Sağır'ın kullandığı 06 ABB 437 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Köksel Öztunç yönetimindeki 34 JL 0960 plakalı kamyonet de Sağır'ın kullandığı araca arkadan vurdu.


Kazada, sürücüler ile Abdullah Sağır, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Hamdiye ve Bahar Torlak yaralandı.


Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Şebin Torlak (8) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Torlak'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti

Sigaraya Yeni Düzenleme! Artık Oralarda İçilmeyecek Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:26:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]