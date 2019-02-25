Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bayburt'ta Yangın

Güncelleme - Bayburt'ta Yangın

30 dakika önce

Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Adil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göldere köyünden 22.48'de alınan yangın ihbarı üzerine olay yerine Bayburt Belediyesi ile Demirözü itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Kontrol altına alınan yangında can kaybının yaşanmadığını belirten Arslan, "İlk belirlemelerimize göre yangında 2 ev, 2 ahır ile 2 samanlığın hasar gördüğünü tespit ettik. Durumu takip edeceğiz. Asıl hasar tespit çalışmalarımızı sabahleyin yapacağız. Bu belirlememizin ardından da vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapacağız." dedi.

Arslan, çalışmalar esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı ile 2 kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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